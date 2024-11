Sport.quotidiano.net - Basket - "B" femminile. Green Le Mura sconfitto

Sisas 49LeSpring 43 SISAS PERUGIA: Parolai 8, Olajide 13, Gambelunghe 13, Soli 4, I. Cernicchi, Scarpato 5, Aquinardi, Cragnolino 1, Falkowska 5, Iachettini, Starace ne, Stefanelli ne. All.: Posti.LESPRING LUCCA: Capodagli 14, Caredio ne, Dianda 6, Tessaro 7, Paracucchi 2, Geremei ne, Valentino 4, Chiti 2, Maffei 5, Michelotti 3, Papa ne, Cherkaska. All.: Ferretti. Arbitri: Fazzino di Orvieto e Federici di Castel Giorgio. Note: parziali 16-4, 24-19, 33-30. PERUGIA - Seconda sconfitta per ilLeSpring che torna da Perugia a mani vuote al termine di un match iniziato male. La prima ad andare a canestro è Terrato, ma la capolista risponde subito con Cragnolino e la tripla di Olajide e, alla fine, il primo quarto va in archivio sul 14-4. Nel secondo le biancorosse tentano di ritornare sotto, ma Gambelunghe ristabilisce le distanze.