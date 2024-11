Unlimitednews.it - Autogrill, ad Assago il primo acceleratore di startup per il mondo F&B

Leggi su Unlimitednews.it

(MILANO) (ITALPRESS) – Nasce il F&B Innovation Hub di, l’dispecializzato nel settore Food & Beverage legato al consumo in viaggio. L’iniziativa – presentata questa mattina nella sede didel Centro Direzionale Milanofiori di, in provincia di Milano – è stata promossa da Avolta einsieme a Edizione per rappresentare le attività delle cinqueselezionate tra oltre 100 candidature provenienti da quattro continenti, nello spazio loro dedicato nell’headquarter di. All’evento hanno partecipato Alessandro Benetton, presidente di Edizione e presidente onorario di Avolta, e Xavier Rossinyol, CEO di Avolta, protagonisti di una tavola rotonda che ha approfondito le sfide e le opportunità dell’innovazione nel settore, insieme al professor Luciano Floridi, Direttore del Centro di etica digitale all’Università di Yale, moderata dalla giornalista e conduttrice Mia Ceran.