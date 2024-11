Aston Villa-Juventus Motta oggi in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Thiago, alla vigilia della sfida valida per la quinta giornata della Champions League 2024/25 tra. La formazione bianconera, dopo il pareggio ottenuto contro il Lille, ha assolutamente bisogno di tornare al successo per continuare ad alimentare le speranze di raggiungere la qualificazione diretta agli ottavi di finale.in, come seguirloLa squadra inglese, dal suo canto, spera di rialzare la testa dopo la sua prima sconfitta incassata nello scorso turno contro il Club Brugge, che ha messo un po’ a rischio il passaggio diretto agli ottavi. Ladi Thiagosi terrà alle ore 18:00 di martedì 26 novembre, e sarà trasmessa in diretta sul canale tematico del club bianconero,TV, disponibile per gli abbonati su DAZN.