Scuolalink.it - Assegno di Inclusione 2025: pagamento ridotto a 11 mesi

Dal, l‘di(ADI) verrà erogato per 11invece di 12. La modifica deriva dal decreto 48/2023, che ha introdotto l’ADI sostituendo il Reddito di Cittadinanza (RDC). Il mese di sospensione obbligatoria tra i cicli disegna una netta distinzione tra le erogazioni, garantendo il rispetto dei requisiti di accesso. Come funziona il mese di pausa Il mese di pausa tra i cicli di erogazione richiede ai beneficiari di presentare una nuova domanda per il rinnovo. Ad esempio, chi riceverà l’ultima rata a giugnodovrà inoltrare la domanda di rinnovo a luglio e inizierà a percepire i nuovi pagamenti da agosto. Questo meccanismo consente una verifica delle condizioni di bisogno e assicura che i requisiti vengano rispettati. Differenze tradie RDC Rispetto al Reddito di Cittadinanza, l’ADI prevede cicli didiversi.