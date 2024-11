Terzotemponapoli.com - Anche De Laurentiis vorrebbe Del Piero presidente della FIGC

Alex Dele le voci sul ruolo di: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Il telefono di Alessandro Delha squillato spesso, nelle ultime ore. Lo hanno cercato in tanti per chiedergli la stessa cosa: «Davvero ti candidi alla presidenzaFedercalcio?». E lui ha sorriso, si è schermito, se l’è cavata con una battuta. Lo hanno cercatosquadre di serie A. Tutti interessati alle sue intenzioni. Di certo la notizia ha fatto rumore e agitato l’opinione pubblica”.Quello di Delè un nome. “Perché Delè un nome che, fuori dai palazzi del pallone, mette d’accordo chiunque. Ma non solo fuori. Di sicuro intorno a lui la pressione perché possa spendersi si fa ogni ora più intensa”.Quelli chero ‘Pinturicchio’federale “L’idea è sostenuta dai presidenti di alcune squadre come Cairo, Lotito, De, Setti.