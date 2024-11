.com - Alberi di Natale scontati per il Balck Friday

Tra le tante offerte per il Black Friday 2024 non potevano mancare le decorazioni natalizie e gli alberi di Natale artificiali. Ce ne sono per tutti i gusti e le tasche. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.

Decorazioni natalizie a meno di 15€ in offerta

Alberi di Natale artificiali in offerta

Giulia Grillo Albero di Natale 180 cm, 1700 Rami, Albero di Natale Luxury Realistico, Facile da Montare, Folto, PE/PVC, Verde
Prezzo scontato del 16%: 184,80€ invece di 220€

FairyTrees albero di Natale artificiale 180cm Abete Nordmann con supporto in legno Abete di Natale artificiale con tronco verde Facile da Montare Prodotto in EU
Prezzo scontato dell'11%: 167,99€ invece di 188,99€

SALCAR Albero di Natale Artificiale 180 cm, Abete di Natale con Guanti e Supporto in Metallo, 580 Punte per Rami, Montaggio Rapido, Ignifugo
Prezzo scontato del 29%: 109,99€ invece di 153,99€

HOMCOM Albero di Natale Innevato Artificiale 180cm con Bacche Rosse e Pigne Bianche, Base Rimovibile Pieghevole, 618 Rami
Prezzo scontato del 12%: 64,55€ invece di 72,95€

SOLAGUA NAVIDAD Albero di Natale artificiale extra riempito con foglie di ghirlanda, da 150-300cm con supporto in metallo (Verde, 150cm 380Tips)
Marca: SOLAGUA NAVIDAD
Prezzo scontato del 15%: 40,99€ invece di 47,99€

Yaheetech Albero di Natale 183 cm Artificiale Folto Effetto Realistico con Supporto in Metallo Pieghevole Portatile Decorazione Natalizia per Casa Negozio Verde
Prezzo scontato del 5%: 33,74€ invece di 35,52€