Zonawrestling.net - AEW: Il contratto di Penta El Zero Miedo scadrebbe tra una settimana

Leggi su Zonawrestling.net

Negli scorsi mesi vi abbiamo riportato molte notizie riguardo l’uscita dei Lucha Bros dalla AEW, con anche un possibile approdo in WWE.Gli aggiornamenti hanno vistoElpiù vicino alla scadenza rispetto a Fenix che è sotto la clausola di tempo extra per via di un infortunio.AEW siamo agli sgoccioli Nella giornata di oggi Fightful Select ha riportato che la voce più confermata è quella che vede ildiscadere tra una.Se non ci saranno sconvolgimentidiventerà un free agent. Il report sostiene che sicuramente la WWE avrà interesse per lui, ma al contempo ci sarebbero anche le compagnie indipendenti che avrebbero già pronto del booking da proporgli.Fenix invece è attualmente sotto la clausola di tempo aggiunto e secondo le voci il tempo in più durerebbe circa un anno.