AEW | Big Boom! AJ ha combattuto con un piede rotto a Full Gear

Big! AJ ha recentemente lottato nel PPV AEWdurante lo Zero Hour pre-show, ma nonostante la vittoria contro QT Marshall non tutto è andato per il verso giusto.Fightful Select ha informato gli abbonati che Big! AJ ha lottato per l’intera durata del match con une alla fine dello show è stato visto lasciare l’arena in stampelle.AJ si erailprecedentemente in giornata, ma ha voluto tenerlo nascosto alla maggior parte degli addetti ai lavori e soprattutto ai fan visto che non voleva deluderli. Di conseguenza ha lottato infortunato per tutto il match soltanto per non deludere i fan che hanno pagato il biglietto per vederlo e per non scomodare la compagnia a stravolgere la card.