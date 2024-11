Lanazione.it - 26 novembre, Giornata mondiale dell'olivo. In Toscana ce n’è uno che ha 3mila anni

Firenze, 262024 -La proclamazione del 26” è avvenuta nel 2019. Ogni anno, in questo giorno, si celebra la pianta simbolo del paesaggio mediterraneo, con lo scopo di proteggere l'e promuovere i valori di cui è simbolo: pace, saggezza e armonia. Nell’antica Grecia era proibito che se ne bruciasse il legno, veniva severamente punito chi danneggiava queste piante, e temendo la vendetta degli dei, perfino gli Spartani li risparmiarono quando saccheggiarono Atene. Gli atleti vincitorie prime Olimpiadi ricevevano come premio’olio d’oliva. Nella Bibbia è segno di speranza e pace: non è un caso che la colomba tenesse nel becco un ramoscello dinel fare ritorno da Noé in segno di riappacificazione con gli uomini. Nell’Odissea il letto di Ulisse risulta ricavato da una grande pianta di