Violenza sulle donne, l’educazione affettiva dei bambini per cambiare rotta

Il problema delladi genere preoccupa 8 italiani su 10, che lo ritengono grave e urgente da affrontare. Gli italiani ne parlano molto, in primis in famiglia: quasi 8 su 10 lo fanno con i figli 14-18enni, 7 su 10 con il/la partner e i/ragazzi dai dieci anni in su, ma meno di 4 su 10 ne parlano con i figli più piccoli (5-9 anni).C’è però la convinzione che la famiglia non basti: più di 9 italiani su 10 vorrebbero campagne di sensibilizzazione sulladi genere nelle scuole. Un plebiscito con numeri quasi totalitari tra le(94%), ma assai elevati anche tra gli uomini (89%). Preoccupano tuttavia i numeri relativi ai maschi più giovani (18-24 anni), i meno sensibili al tema: se il 76% si è dichiarato favorevole, ben il 24% ha manifestato il proprio dissenso. Quello che emerge dalla ricerca è che bisogna dare un’ulteriore accelerazione in prospettiva futura, andando oltre le campagne di sensibilizzazione finora realizzate, che per 4 italiani su 10 sono a volte retoriche, ripetitive e poco utili a incidere sul problema, per le quali ci sono comunque ampi margini di miglioramento quanto a impatto e incisività.