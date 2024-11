Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulla donne, aumentano le denunce: i dati di Fermo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 novembre 2024 - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellacontro le, che si è celebrata ieri, il Comando provinciale dei carabinieri diha voluto creare un momento di sensibilizzazione e riflessione. Ogni anno, in questa data così significativa, i carabinieri, uniti alle rappresentanti del Soroptimist Italia, illuminano la loro sede con un intenso colore arancione, simbolo di lotta e di speranza, per ribadire il loro impegno quotidiano contro ladi genere. È fondamentale che ogni donna possa riconoscere i segnali sottili della, che spesso si manifesta inizialmente in forme invisibili come lapsicologica, verbale ed economica. L'obiettivo è quello di prevenire l’escalation di tali comportamenti, che possono purtroppo culminare in atti difisica.