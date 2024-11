Sport.quotidiano.net - Venezia-Lecce 0-1, Dorgu apre al meglio l'era Giampaolo

, 25 novembre 2024 - Nella sconfitta incassata per mano del, a segno nella ripresa conquasi alla prima occasione, c'è la fotografia dell'interotargato Di Francesco: gioco, chance create, sfortuna (come nell'occasione della traversa colpita da Idzes) ma zero reti a referto, con conseguente beffa all'orizzonte. Mentre i veneti restano in coda alla classifica e, chissà, magari anche con una panchina meno salda, i giallorossi aprono all'era, regalandosi una boccata di ossigeno che allontana la zona rossa, scenario non scontato fino a qualche settimana fa. Le formazioni ufficiali Di Francesco sceglie un 3-5-2 aperto da Stankovic, protetto da Idzes, Svoboda e Sverko, con Zampano ed Ellertsson sulle bande: in mezzo al campo ci sono Busio, Nicolussi Caviglia e Duncan, mentre in attacco tocca a Oristanio e Pohjanpalo.