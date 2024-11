Lortica.it - Ufo o vitello?

Ero andato a cercar funghi nella lecceta sotto Civitella. Era già inverno, aveva nevicato nei giorni precedenti, ma le giornate successive erano state illuminate da un sole relativamente caldo. Cercavo le trombette dei morti da essiccare: una volta pulite e messe a bagno, ritrovano il loro sapore tartufato, perfette per un bel piatto di linguine all’olio e formaggio.Scendendo verso il fiume, ad un incrocio di sentieri, ho trovato un porcino con due gambi e un’unica cappella. Era sano, duro come il marmo, baciato dal sole: uno spettacolo! Eravamo già al 10 dicembre, e in alcune zone d’ombra c’erano ancora chiazze di neve. Risalendo dall’altra parte del sentiero, al limite di un manto bianco, spuntavano delle capre reali, funghi prelibati come gli ovuli: gialli sotto le lamelle, arancioni verso la circonferenza della cappella e più chiari al centro.