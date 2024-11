Troppi errori per Il Bisonte | a Firenze passa il Perugia

Leggi su Corrieretoscano.it

Il– Bartoccini1-3 (25-15, 24-26, 17-25, 22-25)IL: Acciarri 2, Malual 23, Butigan 8, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 13, Mancini 4, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin 1, Agrifoglio 1, Davyskiba 11. All. Bendandi.BARTOCCINI – MC RESTAURI: Gryka ne, Traballi 3, Orlandi ne, Sirressi (L1), Pecorari (L2) ne, Ricci 2, Recchia, Bartolini 5, Cogliandro ne, Cekulaev 10, Németh 25, Gardini 16, Rastelli, Ungureanu 15. All. Giovi.ARBITRI: Luciani – Zanussi.NOTE: durata set: 22’, 31’, 22’, 28’; muri punto: Il8,8; ace: Il8,6; spettatori 660.– Domenica amara per ilche parte bene e poi si affloscia, regalando i tre punti a.Le ospiti hanno sfruttato in maniera perfetta le incertezze delle bisontine, che forse per la prima volta in stagione non sono riuscite a mettere in campo tutto il proprio potenziale.