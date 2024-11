Quotidiano.net - Tortura in carcere, chieste condanne fino a 5 anni e 8 mesi

Leggi su Quotidiano.net

Al termine di quattro ore di requisitoria, la pm Maria Rita Pantani ha chiestoper i dieci agenti di polizia penitenziaria imputati nel processo sul pestaggio, subito da un detenuto ina Reggio Emilia, il 3 aprile 2023: cinquee ottoper un poliziotto accusato dilesioni e falso, cinqueper sette agenti accusati die lesioni e duee ottoper altri due, che rispondono solo di falso. Il detenuto tunisino fu incappucciato con una federa stretta al collo, sgambettato, denudato e picchiato con calci e pugni, anche quando era in terra, e calpestato. Poi fu portato in cella, nuovamente picchiato e lasciato nudo dalla cintola in giù per oltre un'ora, malgrado nel frattempo si fosse ferito e sanguinasse. Tutto è stato documentato da un video delle telecamere interne al, agli atti dell'inchiesta, mostrato durante la requisitoria nell'aula a porte chiuse dove si celebra il processo in rito abbreviato davanti alla Gup del Tribunale di Reggio Emilia, Silvia Guareschi.