Anteprima24.it - “Ti faccio saltare casa in aria”, le minacce del boss direttamente dal carcere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Fagli mandare i soldi amia. prega la Madonna che non esco da qui dentro. titutta lain”. Partivano anche dalle richieste estorsive del clan. Lo documenta l’indagine della Squadra Mobile e della Dda di Napoli, oggi sfociata in 15 arresti eseguiti dalla Polizia di Stato nel quartiere Pianura della città.Colui che parla in questa intercettazione è ritenuto al vertice della famiglia Marsicano: si tratta di Emanuele Marsicano. E’ ina Tolmezzo e da lì impone una estorsione da 22mila e 500 euro via cellulare minacciando un “capo-piazza” del quartiere. Il denaro chiesto (il 6 dicembre 2022) sarebbe poi stato effettivamente consegnato dalla vittima alla moglie di Marsicano e alla suocera.E sempre dalparte anche la minaccia a un indagato poi ucciso in un agguato: “Fai una cosa, fai l’imbasciata (riferisci il messaggio) a biscotto (il destinatario del messaggio), diglielo: ‘fujetenne’ (scappa)”.