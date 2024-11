Lapresse.it - Tff, Alec Baldwin a Torino: “Abbiamo bisogno di più registe donne”

, che riceverà il premio Stella della Mole e questa sera presenterà il film cult ‘Caccia a ottobre rosso’, ha parlato in conferenza stampa al Tff,Film Festival. “Credo sia molto importante questo periodo per il cinema. Senza entrare nei dettagli nel mio paese in questo momento metà dell’opinione pubblica è contenta e l’altra metà no. E’ un periodo molto difficile per gli Stati Uniti, l’unico modo per cui la gente possa capire cosa succede non solo negli Usa ma in tutto il mondo è attraverso il cinema, che ha una capacità unica – ha detto-. Non possiamo saperlo dai telegiornali, c’è un vuoto e una mancanza di informazione rivolta agli americani, che sono molto disinformati sulla realtà del mondo, dalla guerra in Ucraina al cambiamento climatico”.“L’America ha una informazione molto limitata, ma questo dato viene colmato dall’industria cinematografica, e non solo quella indipendente.