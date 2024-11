Quotidiano.net - Surgelati, cresce il consumo. Li mangiano 9 italiani su 10

Roma, 25 novembre 2024 – Sono sempre più consumati, sia per la loro praticità, sia perché permettono di mangiare verdure e altri alimenti anche fuori stagione, senza per questo rinunciare al gusto o ai loro valori nutrizionali: sono i, consumati da 9su 10 con regolarità. L’indagine dell’Istituto Italiano AlimentiIl 39,3% degliche già consumavano, hanno dichiarato di averne aumentato il, in particolare i Millenials, +45%, la Generazione Z, +50%, e le famiglie con bambini, +48%. Inoltre, sempre di più sono gliattenti alla lettura delle istruzioni, che conoscono la differenza fra congelato e surgelato, e sanno che non devono interrompere la cosiddetta “catena del freddo”, così da evitare di alterare la salubrità dell'alimento.