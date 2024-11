Abruzzo24ore.tv - Si ribalta col trattore: tragedia mortale per un agricoltore nel Chietino

Chieti - Incidente fatale nelle campagne di Ripa Teatina: un uomo di 58 anni perde la vita schiacciato dal. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Dramma nelle campagne abruzzesi: undi Ripa Teatina, piccolo centro del, ha perso la vita in un tragico incidente agricolo. L’uomo, 58 anni, è stato trovato morto questa mattina, dopo che il suosi erato mentre lavorava su un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri, ma il corpo senza vita è stato scoperto solo stamane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del contadino. L’uomo, descritto come una persona esperta nelle attività agricole, stava probabilmente eseguendo alcune operazioni quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si èto.