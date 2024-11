Ilrestodelcarlino.it - Sesso a pagamento con una sedicenne: Bezziccheri torna in libertà

Pesaro, 25 novembre 2024 – Augusto, 74enne titolare della Isofom di Borgo Santa Maria, è uscito dal carcere alcuni giorni fa. Ha scontato una pena di sei mesi di carcere a Villa Fastiggi per aver fattoin cambio di denaro con una. L’accusa legata alla prostituzione minorile ha superato tre gradi di giudizio e a metà maggio scorso gli agenti della squadra mobile di Pesaro avevano dato esecuzione alla sentenza di condanna definitiva a sei mesi di reclusione. Quello per il qualeè finito in carcere è un reato di natura ostativa nei confronti del quale non hanno trovato applicazione i benefici della sospensione della pena. Augustoaveva già avuto in passato problemi con la giustizia: era già stato coinvolto in vicende legate a reati fiscali e condannato in via definitiva nel 2015 per lesioni colpose a seguito di un incidente sul lavoro.