Quotidiano.net - Sciopero mezzi 29 novembre, orario incerto. Il garante: “Ridurre la durata a 4 ore”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 252024 –pubblici a rischio il 29, giorno dellogenerale di Cgil e Uil, Cobas, Cub e Sgb. Il fatto ormai è noto. E’ invece incerta ladella mobilitazione. Sì perché oggi ildegli scioperi ha chiesto al Ministero dei trasporti di intervenire, e comprimere a 4 ore l’agitazione del personale deidi trasporto: dunque bus, metro, aerei, navi ( i treni viaggeranno regolarmente). Gente in attesa alla fermata del bus alla stazione di Porta Nuova per lodeipubblici locali bus e metro. Torino 082024 ANSA/TINO ROMANO Ilchiede metà giornata diLa Commissione di garanzia ravvisa “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” e in una delibera approvata oggi pomeriggio chiede al dicastero di Salvini di limitare “entro una soglia di tollerabilità il pregiudizio dei cittadini utenti”.