"Salvate il boschetto dai binari in arrivo"

Non solo le lungaggini del cantiere o i disagi, Ma anche le preoccupazioni ambientali, in particolare per il piccolo ma pregiatodi via Milano, davanti al piazzale delle scuole, che secondo il progetto dovrebbe essere raso al suolo per lasciare spazio alla metrotranvia. In particolare, a una cabina elettrica. Per questo, ben dodici gruppi e associazioni ambientaliste si sono mobilitati, per cercare di salvare gli alberi: 15 storici arbusti di un certo pregio. Nel documento, sottoscritto da Legambiente Desio, Suolo Libero, AbcDesio, Libera Monza Brianza, Desio Città Aperta, La Casa delle Donne, la Polisportiva Moving ssd, Atletica Desio asd, Desio Libera, Sinistra per Desio, Comitato San Giorgio e Amici del Verde, c’è un accorato appello alle istituzioni: "Ci rivolgiamo alla Pubblica Amministrazione di Desio, all’Ufficio tecnico del Comune di Desio e alle autorità competenti della metrotranvia Milano-Seregno per esporre una seria preoccupazione e avanzare una richiesta di rivalutazione riguardo l’installazione della cabina elettrica prevista sul tratto di via Milano, tra la rotonda di via Borghetto e l’incrocio con via Agnesi - sottolineano nella loro lettera aperta -.