Ilgiorno.it - Riunificare le province di Como e Lecco? La proposta del sindaco fa discutere il Lario

Leggi su Ilgiorno.it

ledisarebbe “un vantaggio per tutti”. Parola di Alessandro Rapinese,di, che ha ipotizzato di riunire i due capoluoghi delseparati nel 1992: prima di alloraera parte della provincia comasca. Un’idea su cui si è detto d’accorso anche il presidente di ConfindustriaGianluca Brenna: “È un tema al quale stiamo già lavorando. Il senso è quello di una visione strategica comune da cui scaturiscano proposte concrete per il futuro delle aree che abbracciano nel suo complesso il nostro territorio”. “Fu un pezzato – ha detto Rapinese al quotidiano La Provincia – separare un’area che aveva continuità territoriale un lago in mezzo e criticità identiche su tutti i versanti, ovvero viabilità, servizi e, soprattutto, un tessuto imprenditoriale sovrapponibile.