Zonawrestling.net - RISULTATI: PWLE Live Lugano XIV: R.R Is Back 23.11.2024

dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Manno Ticino,XIV: Royal Rumble IsSabato 23 Novembre – Manno Ticino,(SWI)Swiss TitleKreen (c) batte Gianni Valletta e mantiene il Titolo3 Way Cup Match (Decision Match)Bad Snake batte Ricky Eagle e Gabriel Grip e conquista il TrofeoTag Team MatchEmilio Torres & Nuno battono Reckless DJ & The SemViolenzo w/Mary Cooper batte BelthazarSwiss Women’s TitleLaura Wellings (c) batte Aliss Ink e mantiene il TitoloEuropean ChampionshipSam Della Valle (c) batte Blake Steamer e mantiene il TitoloRoyal Rumble Match forCupReckless DJ vince la Rumble e conquista il Trofeo