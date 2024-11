Lanazione.it - Risposta attesa sulla visita in carcere

FOLIGNO Sarà riesaminato domani dalla magistratura egiziana il caso di Elanain Sharif, 44enne nato in quel Paese ma cittadino italiano, fermato al suo arrivo in aeroporto al Cairo. La mamma, residente a Foligno, nei giorni scorsi aveva lanciato un disperato appello tramite l’avvocato Alessandro Russo: "Sono molto preoccupata perché mio figlio sta male. Aiutatemi, lui ha bisogno di me e io di lui. Non so cosa fare". E proprio per accertate le condizioni in cui è detenuto, le autorità italiane hanno già chiesto a quelle egiziane di poter effettuare unain, alla quale dovrebbe partecipare anche la donna, e sono indi unache potebbe arrivare oggi. Sharif è accusato di produzione e diffusione di materiale pornografico, trattandosi di ex attore hard. Si tratta di reato, secondo la normativa egiziana, punibile con una pena da 6 mesi a tre anni.