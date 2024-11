Ilfattoquotidiano.it - Reddito di libertà per le donne che denunciano le violenze: fondi bloccati per più di 10 mesi. “Ritardo macroscopico”. “E la maggior parte sono rimaste escluse”

per ildidel 2024statiper più di dieci. Da gennaio scorso e ancora oggi, lecheuscite da situazioni di violenza e, dopo la denuncia, hanno chiesto il sostegno promesso dallo Stato per l’autonomiastate messe in stand-by. Un’attesa lunghissima che, già l’estate scorsa, ha provocato le proteste di Centri antiviolenza e Comuni, ma che ancora non si è conclusa. “Il decreto di riparto dei”, fanno sapere dal ministero della Famiglia, “è stato firmato da Eugenia Roccella. Orain corso le procedure di formalizzazione”. Ovvero nelle prossime settimane saranno trasferiti iall’Inps e si potrà procedere con l’erogazione. Ma resta il fatto che, per tutto il 2024, i soldi nonstati stanziati, lasciando centinaia di persone in attesa.