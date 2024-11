Ilnapolista.it - Ranieri dovrà inventarsi qualcosa: non basta normalizzare la Roma a parole (Il Messaggero)

ha perso la gara nel secondo tempo. Questa l’analisi de Il, che non si spiega il perché del cambio d’assetto tattico nella seconda frazione, dopo che l’iniziale 4-1-4-1 sembrava star funzionando nel bloccare centralmente il Napoli (sulle fasce invece Angelino già soffriva molto Politano). Il Napoli ha poi trovato il gol e gestito la partita, ma laera stata molto accorta nelle uscite e nelle marcature fino al momento dell’errore di comunicazione e posizionamento tra Angelino stesso, N’Dicka e Hummels (che poi ha ammesso l’errore nel post-partita, oltre a citare Juric ndr). Ad ogni modo si è vista unadiversa, più convinta e con linee più strette. Alla prossima sfiderà l’Atalanta.cambia nel secondo tempo, inspiegabilmenteDi seguito quanto si legge nell’analisi del quotidianono:“La solita, quindi, anche nel nuovo formato? No, perchédi diverso si è visto e non sarebbe giusto addossare al tecnico di San Saba colpe altrui dopo aver avuto il gruppo a disposizione per appena tre giorni.