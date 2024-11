Psg Luis Enrique | Ci siamo complicati tutto da soli ora serve segnare

Leggi su Sportface.it

L’allenatore del Psg,, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League sul campo del Bayern Monaco. Lo spagnolo parte proprio dagli avversari e di come si immagina la sfida: “È molto chiaro chedue squadre simili. Vogliamo avere la palla, presmolto alto, abbiamo statistiche simili.una delle migliori squadre con occasioni da gol ma dovremo essere più cinici“. L’ex Barcellona ha poi aggiunto: “arrivati ??a 12 partite di Ligue 1 e 4 di Champions League, e tranne contro l’Arsenal, abbiamo sempre fatto buone prestazioni. Dobbiamo continuare così, contro il Bayern sicuramente dovremo spingerci oltre. Correre di più, alzare il livello, sopratin casa loro“.ha poi parlato della pressione sulla sua squadra: “È ovvio che dopo quattro partite, tre delle quali al Parco dei Principi, con risultati giusti o ingiusti, per me ingiusti, dobbiamo ottenere buoni risultati per qualificarci.