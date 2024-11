Ilgiorno.it - Prima della Scala, le prime immagini delle prove con Netrebko e Jadge

Milano, 25 novembre 2024 – È ormai iniziato il conto alla rovescia per ladel prossimo 7 dicembre. E dal Piermarini arrivano lede “La Forza del destino“. I protagonisti sono Anna, nel ruolo di Leonora, e Brianche interpreta Alvaro. Il tenore americano sostituisce il tedesco Jonas Kaufmann che nei giorni scorsi aveva annunciato di non poter prendere parte alle- e quindi allo spettacolo - per “motivi familiari”. Insieme a loro saranno sul palco del Piermarini il baritono francese Ludovic Tézier, nella parte di Don Carlo di Vargas - fratello di Leonora in cerca di vendetta per l’uccisione del padre - e la mezzosoprano Vasilisa Beržanskaja, nel ruolo di Preziosilla. Sul podio ci sarà Riccardo Chailly, direttore musicale, mentre la regia è affidata a Leo Muscato, le scene a?Federica Parolini, le luci ad Alessandro Verazzi e la coreografia a Michela Lucenti.