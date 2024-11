Puntomagazine.it - Pino Daniele: Il legame indissolubile con Napoli celebra il nuovo brano “Again” al Maradona

Un’emozionante anteprima delinedito “iltra, a dieci anni dalla sua scomparsa.Il 24 novembre 2024, lo stadiodiha ospitato un momento emozionante che ha unito i tifosi dele gli amanti della musica diin un abbraccio simbolico. In occasione della partita trae Roma, è stato trasmesso per la prima volta ilineditodi, regalando a circa 50.000 spettatori una nuova, intensa emozione. Il pezzo, registrato nel 2009 ma mai pubblicato fino ad ora, è stato ritrovato dai figli di, Alessandro e Sara, e mixato per l’occasione.L’evento ha avuto un significato speciale, non solo per la scoperta musicale, ma anche per il profondoche unisce il grande cantautore napoletano con la sua città.