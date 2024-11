Omicidio Giulia Tramontano | condannato Impagnatiello

Leggi su Dayitalianews.com

Ergastolo e tre mesi di isolamento diurno. E’ la sentenza per Alessandro, l’assassino di, la fidanzata incinta di sette mesi.L’ha uccisa con numerose coltellate il 27 maggio 2023 nella loro casa di Senago, in provincia di Milano.è detenuto nel carcere di San Vittore dal giugno del 2023.Non riconosciuta alcuna attenuante ed esclusa solo l’aggravante dei futili motivi, mantenendo quelle della premeditazione, della crudeltà e del rapporto di convivenza. La Corte ha anche riconosciuto il concorso formale tra l’e le altre due imputazioni di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, applicando oltre all’ergastolo anche 7 anni di reclusione per questi ultimi due reati.La Corte, inoltre, ha, impassibile durante la lettura del verdetto a fianco delle sue legali, con taglio di capelli, barba e sopracciglia perfettamente curati, a risarcire con provvisionali da 200mila euro ciascuna il padre e la madre die con 150mila euro a testa il fratello e la sorella della vittima.