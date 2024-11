Zonawrestling.net - Nunzio torna in Italia nel 2025 con la IWA

Per festeggiare neli 9 anni di attività, lan Wrestling Association ha deciso di chiamare un Veterano WWE molto amato dal pubblicono.No Sleep Till FrosinoneInfatti a IWA Old School, lo Show per il 9° Anniversario della IWA, in programma il 24 Maggioal Palasport di Tecchiena, Alatri (FR), tornerà indopo oltre 11 anni (l’ultima volta era stato nel 2013 con la NWE) lo storico membro degli FBI e pluricampione ECW e WWE(2 Volte WWE Cruiserweight Champion, di cui una vinta ina Roma, nel 2005 e 2 volte ECW World Tag Team Champion)Per chi volesse acquistarsi il VIP Pack per incontrare la Leggenda WWE, può già prenotarsi su Eventbrite QUI.