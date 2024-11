Napolipiu.com - Napoli primo in Serie A anche per il bilancio, i numeri di De Laurentiis cambiano le regole

Il club azzurro detiene i tre migliori risultati dinella storia del campionatoIlcontinua a dominare non solo sul campo manei conti. L’ultimodel 2024 ha fatto registrare un utile di oltre 63 milioni di euro, confermando il club di Aurelio Decome modello di gestione virtuosa inA.Un risultato straordinario che si inserisce in una storia di successi finanziari senza precedenti: il record assoluto appartiene infatti alcon 79,7 milioni nella stagione dello Scudetto, seguito dai 66,6 milioni dell’esercizio 2016/17 e dai 63 milioni attuali. Un trittico di risultati che certifica come il modello Destia rivoluzionando il calcio italiano.Nella top 10 degli utili più alti compaiono sei società diverse. Oltre al dominio azzurro, spiccano Atalanta, Fiorentina, Juventus e Torino.