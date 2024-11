Lanazione.it - Misericordia:: "I volontari in ’rosso’"

Anche ladi Pisa aderisce alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un gesto simbolico ma significativo e rappresentativo. "Oggi le nostree, i, gli operatori e le operatrici – spiegano dalla– svolgeranno i servizi di soccorso del 118 e i servizi sociali con il simbolo rosso sul viso per sensibilizzare contro la violenza sulle donne". "Noi entriamo per primi nelle case delle persone e delle donne che subiscono violenza – è l’analisi di Sandra Capuzzi (nella foto) commissaria della– lo facciamo in punta di piedi, intervenendo in situazioni complesse e delicate. La sensibilità la capacità professionale dei nostrie ee, degli operatori e operatrici, va oltre la preparazione professionale che ricevono".