Microsoft annuncia Edge Game Assist | Cos’è e come funziona

hato e reso disponibile, una nuova funzione integrata nellaBar di Windows, pensata per offrire ai giocatori la possibilità di accedere al browser per effettuare ricerche senza la necessità di usare dispositivi esterni o interrompere il gioco.Avete già saputo cheha dato il via alla Beta di Xbox Cloud Gaming con i giochi acquistati?anticipato, si tratta di una versione ottimizzata di, pensata per i giocatori, la quale si sovrappone al gioco, permettendo ai giocatori di ricercare guide, video, chattare, ascoltare musica o fare altro, senza la necessità di abbandonare la propria sessione di gioco. Secondo quanto affermato da, circa l’88% dei giocatori usa il browser per cercare guide e strategie, tracciare i progressi e comunicare con amici sui Social Network, oltre che consultare notizie.