Ilrestodelcarlino.it - Mercatini di Natale, folla sul Listone. Addobbi, sapori e regali per tutti

Inaugurato sabato in piazza Trento Trieste, ieri è stato subito preso d’assalto dai ferraresi e dai turisti il Mercatino di. Le caratteristiche casette di legno, che compongono la Festa del Regalo Confesercenti e il Cna Christmas Village, rimarranno aperte fino al 6 gennaio 2025 portando la magia delle Festività nel cuore della nostra città. Il lato di fronte a Palazzo San Crispino è caratterizzato dal Villaggio didei maestri artigiani di Cna con 13 casette dedicate all’artigianato di qualità. Dodici saranno fisse, mentre una ospiterà a rotazione tre artigiani ogni settimana, per un totale di 15 espositori. Qui si possono acquistare prodotti unici, realizzati con cura e passione, che spaziano dall’enogastronomia alle creazioni artistiche e artigianali per la casa. Tra le delizie proposte ci sono pampepato, panettoni, dolci natalizi e biscotti certificati De.