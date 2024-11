Isaechia.it - Marina La Rosa svela come ha preso la chiusura anticipata de La Talpa: “La verità? Mi è dispiaciuto ma…”

La, protagonista della nuova edizione de La, reality tornato dopo 16 anni su Canale 5 sotto la conduzione di Diletta Leotta, ha detto la sua sulladel programma.Pochi giorni fa, infatti, l’agenzia Adnkronos (QUI il comunicato), aveva anticipato che la nuova edizione de Lasarebbe terminata in anticipo. Dunque, questa sera, 25 novembre, andrà in onda il gran finale che racchiuderà quarta, quinta e sesta puntata. Il motivo sarebbe da ricondurre ai bassi ascolti registrati dal reality show che, in occasione della terza puntata, ha raccolto solo il 10.6% di share (QUI i dati Auditel). Sul ‘flop’ del reality si è molto discusso e, tra i concorrenti, c’è stato chi si è detto deluso dalla decisione della rete.E’ il caso di Gilles Rocca che ha difeso (QUI le sue dichiarazioni) la scelta di Mediaset di affidare la conduzione alla Leotta: “Non definisco il pubblico mediocre, ma definisco mediocri le persone che attaccano la conduzione di una persona per partito