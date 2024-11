Ultimora.news - Macchinette da caffè cancerogene? Cosa dice la scienza e quello che devi sapere subito

Leggi su Ultimora.news

Unal mattino è un rito irrinunciabile per milioni di italiani, ma recenti studi e posizioni scientifiche stanno facendo riflettere sui potenziali rischi per la salute derivanti dalle modalità di preparazione. Sotto i riflettori ci sono le macchine da, sia tradizionali che a capsule, e il possibile trasferimento di sostanze chimiche dagli strumenti utilizzati agli alimenti.MOCA pere contaminazioni alimentari:sono?I materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) includono una vasta gamma di sostanze come plastica, metallo, gomma e ceramica. Questi materiali, presenti nelle macchine dae in altri utensili, sono regolamentati nell'Unione Europea per garantire la sicurezza alimentare. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che sostanze chimiche dai MOCA potrebbero migrare negli alimenti o nelle bevande, con potenziali implicazioni per la salute.