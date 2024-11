Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 74-81, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: islandesi più precisi, 22 punti di Kristinn Palsson! Primo ko degli azzurri, non bastano i 18 di Ricci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:28 TOP SCORER:18, Flaccadori e M. Vitali 10 /: K., 15 Fridriksson e GudmundssonFinisce qui: l’espugna Reggio Emilia battendo l’per 74-81 e tiene viva la speranza di qualificarsi!ko per glinel girone B, con il pass già in tasca per la rassegna continentale del prossimo anno.74-81 1/2 per Fridriksson in lunetta.74-80 Marco Spissu con dueveloci.72-80 2/2 perParnsson in lunetta.Il vice-capitano deve però uscire per il quinto fallo, con il giocatore dell’Olimpia Milano che chiude con 18a referto.