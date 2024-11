Ilgiorno.it - Legnano, il ritorno allo stadio Mari: sugli spalti l’omaggio al grande Gigi Riva

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 25 novembre 2024 –alamaro per ilcalcio che contro la Caronnese incappa nella sconfitta numero 8 su 13 gare disputate. Doveva essere una domenica di festa per i lilla in campo con la nuova maglia e chiamati a raccolta da patron Zoppi e dal comune per la targa in onore di, poi inaugurata fra il primo ed il secondo tempo della partita a ridosso della tribuna stampa. Invece è stata una festa rovinata dal risultato e soprattutto dal pessimo spettacolo offerto dagli undici di Cataldo, allenatore sempre più in bilico che potrebbe salutare la città fra poche ore. Una buona cornice di pubblico ha fatto da sfondo al, comunque sia, dei tifosi nel loro luogo naturale, quello delloche i supporter lilla avevano lasciato nel marzo scorso.