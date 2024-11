Lanazione.it - Le vigilesse massesi fanno gol con la maglia della rappresentativa vittime di violenze

Massa-Carrara, 25 novembre 2024 – Al suo esordio la neonataeuropeadi violenza fa subito gol. E' la polizia municipale di Massa ad aver indossato per la prima volta laideata dall'associazione europeadi violenza, in occasionedodicesima edizione di “Un pallone per un sorriso winter edition”, kermesse di calcio a cinque femminile, organizzata dall'associazione Selecao nazionale sacerdoti, in collaborazione con la società sportiva Ginnastica San Giorgio Desio '79 e la nazionale di ginnastica ritmica Farfalle. Legoal con ladi«In questa occasione siamo scesi in campo al fiancobattaglia contro la violenza sulle donne che si celebra oggi e abbiamo fatto centro – spiega il presidente dell'associazione Massimo Santucci – ma lanostraè pronta per essere indossata a tutela di tutti coloro che sonodi violenza.