Gaeta.it - La violenza sulle donne: un fenomeno in crescita che richiede un cambiamento culturale profondo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi anni, laha raggiunto livelli preoccupanti, evidenziando la necessità di affrontare il problema non solo con leggi mirate, ma anche attraverso un. Il report recente pone l’accento sull’aumento costante del numero delle vittime, un trend che abbraccia tanto le giovaniquanto gli autori di tali atti. In questo contesto complesso, la società si trova di fronte a un’emergenza che trascende il semplice dato statistico, coinvolgendo la propria coscienza collettiva.Unallarmante: statistiche in aumentoLe statistiche riguardanti ladi genere mostrano un incremento significativo nel numero dei casi registrati. Ciò è emerso chiaramente nei dati presentati nel report, il quale mette in evidenza non solo ladelle denunce, ma anche l’età sempre più giovane delle vittime e, sorprendentemente, degli aggressori.