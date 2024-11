Lettera43.it - Kanye West accusato di molestie sessuali sul set di un videoclip

Nuove accuse di violenza sessuale nei confronti di. Secondo quanto ha riportato Nbc, la modella Jennifer An lo ha denunciato per comportamenti degradanti avvenuti durante le riprese deldi un altro artista – di cui Ye era guest star – nel 2010, al Chelsea Hotel di New York. Stando alla sua ricostruzione, il rapper l’avrebbe portata nella sua suite dove si trovavano un letto e una telecamera, prima di aggredirla verbalmente e fisicamente. «Spero che questo contribuisca a creare un mondo più sicuro per noi e i futuri artisti», ha raccontato la modella. «Le donne sono state vittime di abusiper anni, senza avere la possibilità di parlare o attuare cambiamenti. Siamo essenzialmente oggetti nel mondo dell’intrattenimento e l’industria ha prosperato a lungo mettendoci in dinamiche di potere abusive».