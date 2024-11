Cityrumors.it - Invincibile Italia: la più grande stagione della storia del tennis azzurro

Leggi su Cityrumors.it

Un’annata semplicemente strepitosa, da campioni del mondo sia nelmaschile che in quello femminile, per un movimento che sembra addirittura inascesaCome Sinner ha messo dentro l’ultima “prima” di servizio che regalava la vittoria sull’olandese Griekspoor in due set, sigillando la terza Coppa Davis, seconda consecutiva, calava il sipario su unache avremmo voluto infinita, perchè l’Italsia al maschile che al femminile, non voleva saperne di smettere di vincere partite su partite, tornei su tornei. La Coppa Davis maschile e la versione femminile chiamata questa volta Billy Jean King Cup, vinte nello stesso anno, è impresa mai riuscito a nessuno nelladelmondiali. Né agli Stati Uniti, né all’Australia, né a nessun altro, in die settimane pazzesche invece la nazionale azzurra ha ribaltato il mondo.