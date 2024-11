Iodonna.it - In occasione del decimo anniversario dell'installazione e della Giornata internazionale contro la violenza contro le donne, la storica sede di Milano offrirà numerose iniziative

Leggi su Iodonna.it

Ogni giorno innumerevolisubiscono abusi fisici, psicologici, economici e sessuali, prigioniere di un ciclo diche sembra inarrestabile. Un ciclo di soprusi che spesso rimane nascosto, intrappolando le vittime in una spirale di paura e impotenza. Il 25 novembre,per l’eliminazionele, rappresenta un’per rompere questo silenzio. In tutta Italia oggi, sono tantissime le piazze che si riempiranno per dire “Basta” e tantissime leper denunciare ogni forma di abuso. Tra i diversi eventi, naturalmente anche quelli di Wall of Dolls. Lucia Annibali: «Patriarcato originesulle, servono interventi strutturali» X Wall of Dolls, semprelasulleIl cosiddetto “Muroe Bambole“, l’artistica mutevole diventato un memoriale dedicato a ricordare levittime die omicidi, da dieci anni richiama l’attenzione sulladi genere, rappresentando un simbolo tangibile di questa lotta.