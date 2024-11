Ultimouomo.com - Illeggibile Verstappen

Un anno fa, dopo quattro decenni di assenza, la Formula 1 faceva il suo grande ritorno a Las Vegas con una veste completamente rinnovata. Il tracciato non era piu? il groviglio di curve ricavato nel parcheggio del Caesars Palace ma un moderno circuito in grado di snodarsi tra le vie piu? celebri della citta?. Nella cerimonia di inaugurazione del Gran Premio, dopo un confuso concerto che mescolava rock, dimenticabili cover dei Beatles e DJ tarantolati, i piloti, emergendo dagli abissi di maestosi palchi allestiti per l'occasione, venivano presentati alla folla tra luci e grida festanti riprodotte artificialmente tramite astuti effetti sonori. Tre giorni dopo, poco prima dell'inizio della gara, Bruce Baffer, il ring announcer piu? famoso della UFC, gonfiava il collo strepitando i loro nomi; Max, incontrastato dominatore della stagione, veniva annunciato in pompa magna con l'inutile epiteto di leone olandese.