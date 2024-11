Notizie.com - Il pressing della Lega sugli autori Rai: sotto esame, share, qualità e trasparenza

Leggi su Notizie.com

Rai nel mirino: “Andremo a vedere le trasmissioni che faticano nelloo a dare risposte al servizio pubblico”.Non è solo il canone Rai ad animare la maggioranza, ma anche la questione dello. E più nello specifico, progetti che possano rendere la tv pubblica competitiva a livello europeo. Al centro di tutto c’è la, che da un lato faper confermare il contributo dei cittadini alla televisione pubblica a 70 euro (per adesso è salito a 90) nella Legge di Bilancio. Dall’altro invece, con un’interrogazione che punta a veder chiaro proprio sulle proposte dei programmi Rai.IlRai:(Ansa Foto) – notizie.comChi scrive i programmi? Come avviene la selezione? Quanto guadagnano? I parlamentari del Carroccio in Vigilanza Rai, tra cui Giorgio Maria Bergesio, Stefano Candiani e Ingrid Bisa, hanno chiesto alla Rai di “fornire l’elenco deglidi tutte le trasmissioni afferenti alle Direzioni Day Time e Approfondimento”.