Il Napoli attuale e il ricordo di Maradona: parla Bruscolotti

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto l’ex giocatore e capitano delGiuseppe. Di seguito le sue parole. “Diego Armandoresterà vivo in eterno ed è giusto ricordarlo. Quello che è riuscito a dare a noi napoletani è una gioia che resterà indelebile. Quando arrivò ami diede la possibilità di vincere, oltre quello che diceva di me, c’era grande stima tra noi. E’ una giornata triste per diversi motivi, lui ci manca molto ed anche il tempo piange questa scomparsa. Prima che Diego finisse mi ringraziava sempre per la fascia che gli ho ceduto”. SuRoma“-Roma? Ilè stato bravo ad imparare a leggere determinati momenti della gara. Ilè partito bene, poi c’è stato un rallentamento per via del pressing della Roma.