Iltempo.it - Il Grillicidio si tinge di giallo: spuntano Crimi e Fico al pc prima dei verdetti

Altro che trasparenza e orizzontalità. Le stanze chiuse di Sky Vote, quelle dove è stato deciso il futuro del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, sono aperte a pochi, anzi a pochissimi privilegiati. Meglio, poi, se sei un aspirante Garante o un ex presidente della Camera. È quanto è successo ieri nella seconda giornata di “Nova”, l'evento organizzato per concludere la cosiddetta "fase costituente". Mentre i comuni mortali, arrivati con i pullman pagati dai vari onorevoli, ascoltano Marco Travaglio e aspettano di sapere il riscontro della piattaforma, quel volpone di Robertoirrompe nella stanza del bottone o meglio dei conteggi. Qui non trova un tecnico qualunque della società appaltata per la speciale occasione, ma il redivivo Vito. L'ex capo politico, un tempo fedelissimo di Beppe Grillo e ora pilastro del nuovo corso, è, in un banchetto, impegnato a fare calcoli.