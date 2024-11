Movieplayer.it - Il gladiatore 2 Timothée Chalamet era la prima scelta di Ridley Scott prima che vedesse Normal People

Il regista aveva in mente di affidare la parte alla star di Dunedi virare su Paul Mescal.è una delle star contemporanee maggiormente ricercate a Hollywood. Soltanto nell'anno in corso, l'attore è stato impegnato nell'uscita di Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, in cui è tornato nei panni di Paul Atreides e nelle riprese di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan. Senza dimenticare l'inizio della produzione di Marty Supreme di Josh Safdie. Ma non è tutto, visto che, in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha confessato di aver pensato proprio ainizialmente per il ruolo di Lucio Vero in Il2. Binge-watching Laè poi caduta .